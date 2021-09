Daniel Ek, le patron de Spotify, a réagi à la récente annonce d’Apple concernant la possibilité pour les développeurs de mettre un lien dans leurs applications qui rédige les utilisateurs vers leurs sites. Spotify, Netflix et les autres pourront ainsi proposer l’inscription et le paiement via leur site, et donc contourner la commission d’Apple.

« C’est un pas dans la bonne direction, mais cela ne résout pas le problème », a tweeté Daniel Ek concernant les changements de l’App Store. « Les développeurs d’applications veulent des règles claires et équitables qui s’appliquent à toutes les applications. Notre objectif est de rétablir la concurrence une fois pour toutes, et non pas une mesure arbitraire et intéressée à la fois. Nous continuerons à faire pression pour une vraie solution », a-t-il poursuit.

Horacio Gutierrez, le directeur juridique de Spotify, a également réagi aux changements d’Apple. Les modifications « sont les bienvenues, mais elles ne vont pas assez loin », dit-il.

