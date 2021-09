Drake réalise des records sur Apple Music et Spotify avec Certified Lover Boy

Drake a sorti cette semaine son nouvel album Certified Lover Boy et le rappeur établit des records sur Apple Music et Spotify. Il fait mieux que Kanye West et son album Donda, qui a vu le jour la semaine dernière et qui avait aussi battu un record d’écoutes.

Apple Music annonce que Drake est devenu l’artiste le plus streamé et Certified Lover Boy est l’album le plus streamé en moins de 24 heures. Il n’y a pas d’informations précises sur le nombre d’écoutes. Concernant Donda de Kanye West, ce fut 60 millions de streams aux États-Unis lors des premières 24 heures.

Breaking single day records. 🦉@Drake is now the most streamed artist, and #CertifiedLoverBoy is the most streamed album, in less than 24 hours on Apple Music in 2021. Listen again: https://t.co/bVGPK6H92m pic.twitter.com/Ts28bsPoAG — Apple Music (@AppleMusic) September 3, 2021

Dans un autre message, Apple Music annonce que Certified Lover Boy est le plus gros démarrage d’album jamais enregistré sur la plateforme de streaming, dépassant le record de la musique 6 God établi avec l’album Scorpion en 2018.

.@Drake topped his own record. 🏆#CertifiedLoverBoy is now the biggest album debut EVER on Apple Music, surpassing the record 6 God set with ‘Scorpion’ in 2018.https://t.co/bVGPK6pxDM #CLB pic.twitter.com/hqbEoZZ011 — Apple Music (@AppleMusic) September 4, 2021

Drake connait également un succès de taille chez le concurrent d’Apple Music, à savoir Spotify. La plateforme révèle que Certified Lover Boy fut l’album le plus écouté en une journée. Autant dire que tout va bien pour le rappeur canadien.