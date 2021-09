C’est au tour de Spotify de réagir concernant le verdict du procès opposant Apple à Epic Games. Le service de streaming musical est satisfait de la décision de la juge, à savoir qu’Apple ne peut plus interdire aux développeurs de mettre dans leurs applications des liens qui renvoient vers leurs sites. Malgré tout, la plateforme pense qu’il faut aller plus loin.

Voici la réaction de Spotify pour le verdict du procès Apple-Epic Games :

Nous nous réjouissons de la conclusion de la juge Yvonne Gonzalez Rogers selon laquelle Apple a adopté un comportement anticoncurrentiel et a interdit de manière permanente ses dispositions empêchant de rediriger les utilisateurs. Cette décision, ainsi que d’autres développements dans le monde entier montrent qu’il existe un fort besoin et un élan en faveur d’une législation visant à lutter contre ces pratiques déloyales et bien d’autres encore, qui sont conçues pour nuire à la concurrence et aux consommateurs. Cette tâche n’a jamais été aussi urgente.