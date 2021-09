C’était attendu : les avocats d’Epic Games ont lancé ce dimanche 12 septembre une procédure d’appel visant bien sûr le verdict du procès l’ayant opposé à Apple. Malgré une apparence de victoire pour Epic (Apple va bien devoir autoriser dans les apps des liens vers d’autres systèmes de paiement), le studio a bien échoué sur l’essentiel, soit sur 9 des dix chefs d’accusation : il n’y a pas d’obligation d’encapsuler les paiements tiers dans les apps, Epic devra verser à Apple les 30% des montants récupérés lors de sa « fronde », Apple n’est pas condamné pour abus de monopole, et de plus, la firme de Cupertino n’a aucune obligation de réintégrer le compte développeur d’Epic, et donc d’autoriser le retour de Fortnite dans l’App Store.

Autant dire qu’Epic Games a de quoi fulminer. Le verdict est à ce point favorable à Apple que ce dernier n’a pas jugé bon de faire appel (pour l’instant du moins). C’est presqu’une surprise au vu du déroulé du procès et des avis souvent tranchés de la juge Gonzalez.