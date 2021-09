La keynote d’Apple pour l’iPhone 13 et d’autres produits a lieu aujourd’hui à 19 heures, et l’Apple Store en ligne a maintenant fermé ses portes. C’est une tradition avant les conférences d’Apple.

Apple ferme temporairement son Apple Store en ligne avant une keynote pour indiquer qu’il y aura des nouveautés matérielles. En l’occurrence, la keynote du jour doit être l’occasion de découvrir les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Il y aura également l’Apple Watch Series 7, les AirPods 3 et peut-être même l’iPad 9. Apple va par ailleurs évoquer ses mises à jour logicielles, en donnant une date de sortie pour iOS 15, iPadOS 15, tvOS 8 et watchOS 8.

Sans surprise, l’Apple Store en ligne rouvrira ses portes après la keynote, dans la soirée. En attendant, vous ne pouvez acheter aucun produit. S’il vous faut à tout prix un produit Apple, il faut passer chez un revendeur comme Amazon, la Fnac, Cdiscount ou Darty. Sinon, patientez quelques heures et vous pourrez de nouveau commander chez Apple.

La keynote d’Apple a lieu à 19 heures (heure française). Elle sera à suivre en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée. Vous pourrez également la retrouver depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad.