La keynote d’Apple, qui a eu lieu aujourd’hui à 19 heures, pourrait bien être l’occasion de découvrir l’iPad 9. Les rumeurs avaient jusqu’à présent évoqué la présentation des iPhone 13, Apple Watch Series 7 et AirPods 3. Mais voilà qu’une fuite de dernière minute suggère l’annonce de la nouvelle tablette d’entrée de gamme.

Cette présentation de l’iPad 9 pour ce soir à la keynote d’Apple est évoquée par le leaker @PandaIsBald. Celui-ci avait déjà partagé des informations concernant la date de sortie des iPhone 13 et AirPods 3. Aujourd’hui, il fait savoir qu’Apple présentera ce soir sa nouvelle tablette.

Les rumeurs ont déjà fait état d’un iPad 9, mais il n’était pas forcément question qu’il soit présenté aujourd’hui. Les diverses fuites ont suggéré que la conférence du jour serait consacrée aux iPhone et Apple Watch, et une autre conférence en octobre serait dédiée aux Mac et iPad. Visiblement l’iPad 9 sera une exception et verra le jour ce soir.

L’iPad 9 est attendu pour avoir un écran de 10,5 pouces. La tablette serait plus fine que le modèle existant et aurait un processeur plus puissant. Il n’y a pas plus d’informations pour l’instant, suggérant que ce sera une « petite » révision.

La keynote d’Apple a lieu à 19 heures (heure française). Elle sera à suivre en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée. Vous pourrez également la retrouver depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad.