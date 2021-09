La 5G millimétrique est une nouvelle fois disponible avec les iPhone 13 et elle reste toujours une exclusivité pour les États-Unis. Apple a d’abord proposé ce support l’année dernière avec les iPhone 12.

Il existe aujourd’hui deux types de 5G. Il y a la 5G millimétrique et la 5G « classique » sous les 6 GHz. La première permet d’avoir des débits supérieurs. En revanche, elle couvre moins bien que la seconde. Les iPhone 12 et 13 supportent les deux types de 5G aux États-Unis. Les iPhone 12 et 13 dans les autres pays se limitent à de la 5G sous les 6 GHz.

Cette limite de la 5G millimétrique aux États-Unis pour les iPhone 13 est assez surprenante. Plusieurs rumeurs ont annoncé qu’Apple allait s’ouvrir à d’autres pays avec la nouvelle génération de smartphones. Plusieurs sources ont évoqué ce support, dont l’analyste Ming-Chi Kuo, Digitimes ou encore le cabinet TrendForce. Le premier avait notamment parlé d’une expansion dans certains pays européens. Mais Apple a visiblement changé ses plans en cours de route.

En parlant de 5G, les iPhone 13 prennent en charge davantage de fréquences. Cela va permettre une meilleure réception dans le monde, sachant que tous les pays et opérateurs n’utilisent pas les mêmes fréquences. Dans le cas de la France, rien de particulier ne devrait changer : l’iPhone 12 (et donc l’iPhone 13) supportait déjà les fréquences utilisées par les opérateurs nationaux.