Le patron d’Apple Tim Cook a accordé une interview à la YouTubeuse iJustine suite à la keynote où l’iPhone 13, l’iPad mini 6 et d’autres produits ont été annoncés. Ce fut justement l’occasion d’en parler, ainsi que différents thèmes.

iJustine a demandé à Tim Cook ce que cela faisait de passer d’une keynote classique à une conférence virtuelle. Le patron d’Apple fait savoir qu’il est ravi par la réaction du public ce type de rendez-vous. « C’est génial de recevoir une réponse aussi positive de la part des gens. C’est génial d’inviter des personnes ici, de voir à quoi ça ressemble à l’intérieur, et de lever le rideau sur Apple en quelque sorte. Je suis très heureux de la réponse que nous avons reçue et du nombre de personnes supplémentaires que nous sommes en mesure de montrer et d’inviter chez nous », dit-il.

La YouTubeuse a ensuite évoqué le cas de l’iPad mini 6, notant avoir été surprise par son annonce. « C’est notre plus grande mise à jour de l’iPad mini », lui dit Tim Cook. Il explique que les utilisateurs ont différents usages et « nous voulions être attrayants pour tous ces types d’utilisation ». Il poursuit en estimant que l’iPad mini 6 est un « appareil incroyable » avec lequel on retrouve « une expérience complète de l’iPad ».

Concernant l’iPhone 13, Tim Cook évoque le mode cinématique qui, selon lui, est « époustouflant ». Il pense que « c’est comme avoir un bout d’Hollywood dans sa poche ».

La réalité augmentée a été un autre sujet de discussion. Tim Cook explique que c’est « l’une de ces rares technologies profondes sur lesquelles nous nous pencherons un jour en nous demandant comment nous avons pu vivre sans elle ». Le dirigeant d’Apple apprécie déjà les usages existants. « J’ai hâte [que la réalité augmentée] soit encore plus importante dans la collaboration », dit-il.