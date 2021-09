Apple annonce que Face ID s’améliore avec iOS 15, tout particulièrement pour ce qui est de la sécurité. Le fabricant indique que cela concerne tous les iPhone, à partir de l’iPhone X.

Du mieux pour Face ID avec iOS 15

L’amélioration de Face ID avec iOS 15 fait suite à la correction d’une faille de sécurité. Apple explique qu’un modèle 3D créé pour ressembler à l’utilisateur enregistré sur l’iPhone pouvait être en mesure de s’authentifier via Face ID. « Ce problème a été résolu en améliorant les modèles contre l’usurpation d’identité de Face ID », indique Apple. La faille a pour référence CVE-2021-30863 et a été dévoilée par Wish Wu travaillant pour l’Ant-financial Light-Year Security Lab. Au passage, iOS 15 bouche 22 failles de sécurité.

Il est étonnant de voir qu’Apple vient seulement de bloquer ce système. En effet, on en entend parler depuis l’iPhone X et l’introduction de Face ID. Des personnes avaient réussi à créer des masques sophistiqués pour se faire passer pour le propriétaire de l’iPhone et ainsi déverrouiller l’appareil. Il y a aussi eu des cas où des jumeaux arrivaient à déverrouiller le téléphone de leur frère ou sœur.

iOS 15 est disponible au téléchargement dès maintenant, aussi bien sur iPhone que sur iPad. Toutes les nouveautés de cette mise à jour sont à retrouver sur cet article dédié.