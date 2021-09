Apple a proposé aujourd’hui la bêta 1 d’iOS 15.1 et celle-ci est l’occasion d’avoir SharePlay. Cette fonctionnalité liée à FaceTime aurait dû arriver avec iOS 15, mais Apple a annoncé qu’elle serait finalement disponible un peu plus tard.

iOS 15.1 accueillir SharePlay

Voici comment Apple présente SharePlay :

Avec SharePlay, poursuivez vos conversations dans FaceTime tout en regardant des films et des séries, en écoutant de la musique ou en partageant votre écran. C’est une toute nouvelle façon de retrouver vos proches, quelle que soit la distance qui vous sépare.

Les personnes qui ont installé la bêta 1 d’iOS 15.1 peuvent donc profiter de SharePlay. Il en va de même pour ceux qui ont installé la bêta d’iPadOS 15 sur iPad et de tvOS 15.1 sur Apple TV. Du côté du Mac, ceux qui ont macOS Monterey peuvent en profiter, mais ils doivent installer un profil spécifique pour débloquer la fonctionnalité, ainsi qu’installer la bêta 7 (qui vient de sortir). Le profil se télécharge depuis le Dev Center d’Apple.

Apple ne dit pas encore quand iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1 seront disponibles au téléchargement dans leur version finale. On se doute que ce sera dans le courant de l’automne. Pour donner une idée, iOS 14.1 a vu le jour le 20 octobre 2020. Une sortie dans un mois pour iOS 15.1 est donc tout à fait possible.