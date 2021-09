Apple propose aujourd’hui la première bêta publique d’iOS 15.1 sur iPhone et d’iPadOS 15.1 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente à destination des développeurs.

Première bêta publique disponible pour iOS 15.1

La principale nouveauté d’iOS 15.1 est le support de SharePlay. Cette fonctionnalité devait initialement voir le jour avec iOS 15, mais elle a été reportée. Avec SharePlay, poursuivez vos conversations dans FaceTime tout en regardant des films et des séries, en écoutant de la musique ou en partageant votre écran. C’est une nouvelle façon de retrouver vos proches, qu’importe la distance.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez alors télécharger la première bêta publique d’iOS 15.1.

Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre compte Apple. Suivez ensuite les instructions pour télécharger le profil des bêtas publiques et redémarrez votre appareil. Allez ensuite dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 15.1 sera disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs. Il y a fort à parier que ce sera dans plusieurs semaines, le temps de faire tester avec la phase de bêta.