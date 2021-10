iOS 15 attire moins d’utilisateurs qu’iOS 14 il y a un an, au vu des données pour la part d’installations. Selon Mixpanel, qui analyse le trafic des sites et applications iOS, la part d’iOS 15 s’établit à 22,67%. Ce fut 41,97% il y a un an pour iOS 14.

iOS 15 est moins populaire qu’iOS 14 à sa sortie

Il existait déjà une différence au lancement. 48 heures après l’arrivée d’iOS 15, sa part d’installations était de 8,62%. Ce fut 14,68% pour iOS 14 l’année dernière, toujours 48 heures après sa sortie. Apple a donc un peu de mal à pousser les utilisateurs à installer le nouveau système d’exploitation mobile sur iPhone et iPad.

Les utilisateurs pensent probablement qu’iOS 15 est une mise à jour moins intéressante qu’iOS 14, d’où le manque d’intérêt de l’installer. iOS 14 avait beaucoup fait parler d’elle sur les réseaux sociaux, notamment avec l’arrivée de Picture-in-Picture et des widgets sur l’écran d’accueil. Tout le monde avait envie de tester et a donc installé la mise à jour. Dans le cas d’iOS 15, aucune fonctionnalité particulière ne fait parler d’elle, si ce n’est éventuellement le raccourci dans le centre de contrôle pour jouer des sons (comme le bruit de la pluie) ou la fonction Texte en direct (pour copier du texte présents sur des photos). Mais nous sommes très loin de l’engouement pour les widgets.

Aussi, Apple propose le choix cette année, permettant aux utilisateurs de rester sur iOS 14. Les années précédentes, Apple poussait les utilisateurs à installer la toute nouvelle mise à jour, en insistant avec des pop-up.

La prochaine fonctionnalité qui devrait attirer du monde est SharePlay. Elle aurait dû être disponible avec iOS 15, mais elle arrivera finalement avec iOS 15.1. Peut-être que la part d’installations va grimper avec cette version.