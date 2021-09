Apple a proposé iOS 15 sur iPhone et iPad il y a deux jours et cette mise à jour attire moins de monde qu’iOS 14 quand Apple a sorti cette version l’année dernière. Il faut dire que des nouveautés spécifiques avaient beaucoup fait parler l’année dernière, dont les widgets.

iOS 15 moins fort qu’iOS 14 au lancement

Selon Mixpanel, qui analyse le trafic mobile, 8,62% des utilisateurs ont installé iOS 15. C’était environ 14,5% pour iOS 14 l’année dernière, deux jours après sa sortie.

Comment expliquer une baisse assez significative d’une année à l’autre ? Il est vrai qu’Apple laisse le choix cette année et propose aux utilisateurs de rester sur iOS 14.8 et continuer à recevoir des mises à jour de sécurité, ou bien basculer sur iOS 15. Certains ont visiblement décidé de rester sur iOS 14. Aussi, il y a toute la polémique autour de l’analyse de photos pour lutter contre la pédopornographie. Apple a déjà dit que ce système est reporté, « mais le mal est fait » comme on dit. Certains utilisateurs n’ont probablement pas envie de passer sur iOS 15 pour cette raison, estimant qu’Apple ne respecte pas leur vie privée.

Une autre raison potentielle est l’absence de plusieurs fonctionnalités. En effet, il va falloir attendre iOS 15.1 pour profiter de SharePlay. C’est une fonction majeure d’iOS 15 et celle-ci n’est pas disponible au lancement. Certains utilisateurs l’attendent probablement, ainsi que d’autres fonctionnalités manquantes, pour faire la mise à jour.