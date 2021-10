L’étau se resserre. Après la Corée du Sud et les Etats-Unis, c’est au tour des Pays-Bas de recadrer Apple sur sa gestion de l’App Store. Le régulateur néerlandais, l’Autoriteit Consument & Markt, a jugé après enquête qu’Apple avait eu un comportement anticoncurrentiel en refusant d’autres systèmes de paiement que le sien pour les achats in-apps.

Les conséquences sont presqu’aussi lourdes qu’en Corée du Sud : Apple évite l’amende, mais devra désormais autoriser les achat in-apps s’appuyant sur des systèmes de paiement tiers. La décision de justice sera publiée prochainement.

On rappellera en outre que l’Europe enquête aussi de son côté sur le système de commission de l’App Store, et qu’elle a déjà statué en défaveur d’Apple concernant le marché de la musique en ligne. Les « emm..des » volant souvent en escadrille, on apprend enfin que le Japon vient de démarrer une nouvelle enquête antitrust ciblant une nouvelle fois l’App Store et qu’une organisation indienne à but non lucratif a lancé une plainte pour des motifs similaires.