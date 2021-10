Apple ne signe plus iOS 15.0 : restauration et mise à jour bloquées

Apple a cessé de signer iOS 15.0 au niveau de serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version spécifique, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

Apple ne signe plus iOS 15.0

Cet arrêt de la signature d’iOS 15.0 par Apple intervient peu de temps après la sortie d’iOS 15.0.1. Cette version est d’ailleurs la seule qui est signée et qui peut, par définition, être installée.

iOS 15.0.1 a vu le jour le 1er octobre. Cette mise à jour a corrigé deux bugs :

Le déverrouillage de l’iPhone avec l’Apple Watch pouvait ne pas fonctionner avec certains iPhone 13.

L’app Réglages pouvait indiquer à tort que l’espace de stockage était saturé.

La prochaine version est iOS 15.1. Elle se veut actuellement disponible en version bêta et inclut plusieurs nouveautés, comme le support du ProRes pour les iPhone 13 Pro, ainsi qu’une option pour désactiver le mode macro pour les mêmes téléphones. Il y a également le support de SharePlay. Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 15.1 sera proposée au téléchargement.

C’est l’occasion de rappeler qu’il n’est plus possible de revenir sur iOS 14 quand on a installé iOS 15. Cela fait suite à l’arrêt de signature d’iOS 14.8 (la dernière version d’iOS 14) il y a trois jours.