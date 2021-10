Apple l’assure : iOS est plus sûr qu’Android et cela s’explique par l’absence du sideloading, c’est-à-dire installer des applications sans passer par l’App Store. Sur Android, il est possible d’installer une application, que ce soit depuis le Google Play Store, une boutique alternative ou un site Internet.

Pour Apple, iOS est plus sûr qu’Android

Le commentaire d’Apple sur le fait qu’iOS est plus sûr qu’Android est en réponse à la proposition de loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) de la Commission européenne. Le groupe a publié un document de 31 pages à ce sujet. Ici, le fabricant d’iPhone assure que « les logiciels malveillants mobiles et les menaces qui en résultent pour la sécurité et la vie privée sont de plus en plus courants et majoritairement présents sur les plateformes qui permettent le sideloading ». Autant dire qu’Android est visé ici, bien que le nom du système d’exploitation de Google ne soit pas évoqué.

Apple cite les rapports de 2019 et de 2020 de Nokia sur les menaces, selon lesquels les appareils Android présentent « environ 15 à 47 fois plus d’infections par des logiciels malveillants » que les iPhone sous iOS. Apple indique aussi qu’une étude a révélé que 98% des logiciels malveillants mobiles ciblent les appareils Android et que « ce phénomène est étroitement lié au sideloading ».

Faut-il forcer sur le sideloading sur iOS ?

Forcer Apple à autoriser le sideloading sur iOS, comme Google le fait sur Android, serait plus que risqué pour ce qui est de la sécurité selon le fabricant. Il explique que les utilisateurs seraient soumis à davantage d’applications malveillantes et auraient moins de contrôle sur les applications après les avoir téléchargées sur leurs appareils. En outre, Apple dit que les utilisateurs qui se resteraient uniquement sur l’App Store seraient touchés parce que certaines applications pourraient uniquement être disponibles via le sideloading. D’autre part, Apple déclare que des pirates pourraient inciter les utilisateurs à télécharger des applications en imitant l’apparence de l’App Store ou en annonçant des fonctionnalités gratuites ou exclusives.

Ce n’est en tout cas pas la première fois qu’Apple critique le sideloading sur iOS par rapport à Android. Il y a quelques mois, Tim Cook en personne jugeait que ce n’était pas une bonne méthode pour la sécurité. Pendant ce temps, un projet de loi veut obliger Apple à permettre cette pratique.