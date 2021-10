Afrooz Family est le nouveau responsable logiciel pour le HomePod chez Apple, rapporte Bloomberg. Il succède ainsi à Jason Harrison, qui était l’ancien responsable et qui est parti travailler chez Airbnb.

Nouveau patron pour le logiciel du HomePod

Apple et Afrooz Family se connaissent déjà. En effet, le second a travaillé chez le premier entre 2012 et 2016. Il a ensuite décidé de cofonder Syng, une start-up audio, avec Christopher Stringer, un ancien designer d’Apple qui a travaillé avec Jony Ive. Syng a créé Cell Alpha, une enceinte au doux prix de 1 500 euros.

Il est pour l’instant difficile de savoir ce que l’arrivée d’Afrooz Family chez Apple va avoir comme impact au niveau du HomePod. Apple met généralement à jour le logiciel du HomePod sur une base annuelle, parallèlement à ses principales mises à jour logicielles pour l’iPhone et l’iPad. Le mois dernier, la société a mis à jour le logiciel du HomePod en améliorant l’intégration avec l’Apple TV. Il y a quelques mois, l’entreprise a également remanié la gestion du produit en regroupant les équipes chargées des logiciels du HomePod et de tvOS au sein d’un seul groupe placé sous la responsabilité de Jeff Robbin, créateur d’iTunes.

Pendant ce temps, Apple a du mal à se faire une place sur le marché des enceintes connectées, au vu des prix agressifs d’Amazon et de Google avec leurs produits Echo et Home. Cela a d’ailleurs poussé Apple à abandonner son HomePod standard qui coûtait 329 euros. On retrouve seulement le HomePod mini à 99 euros. Mais lui aussi peine à se faire une place.