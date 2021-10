Après un déballage du MacBook Pro de 14 pouces hier, place à une nouvelle vidéo montrant le nouveau modèle de 16 pouces. Il s’agit d’une prise en main ici réalisée par un YouTubeur vietnamien. La machine est comparée à un ancien MacBook Pro de 15 pouces.

Une première prise en main du nouveau MacBook Pro de 16 pouces

La vidéo du MacBook Pro de 16 pouces débute en montrant les différents ports. On voit le port HDMI, le port MagSafe, la prise jack, les trois ports Thunderbolt/USB-C et le lecteur de carte SD. Nous avons également le droit à un aperçu général et notamment l’encoche sur la partie supérieure de l’écran. On peut voir qu’un bandeau noir apparaît sur la partie supérieure quand une application (ici Safari) est en mode plein écran. Ainsi, l’encoche est « cachée » avec ce bandeau noir.

L’auteur de la vidéo montre également le clavier tout noir et le retrait de la Touch Bar par des touches de fonction. Ce point devrait faire plaisir à beaucoup de personnes, au vu des différentes critiques ces dernières années. Différents utilisateurs préfèrent des touches physiques au bandeau tactile.

La livraison des premiers MacBook Pro de 14 et 16 pouces aura lieu le 26 octobre, à savoir mardi prochain. Apple a annoncé ses ordinateurs portables en début de semaine lors d’une keynote.