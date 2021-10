Apple expédie désormais les nouveaux MacBook Pro et les AirPods 3 aux clients européens. La livraison aura lieu demain, jour où les deux produits d’Apple seront officiellement commercialisés.

Expédition pour les nouveaux MacBook Pro et AirPods 3 en Europe

Les premiers MacBook Pro avec puces M1 Pro et M1 Max avaient déjà expédiés samedi, mais seulement pour quelques pays, comme les États-Unis. Cela s’explique par le fait qu’Apple avertit de l’expédition et donne un numéro de suivi dès que les produits partent des usines de production en Asie. Pour ce qui est de l’Europe, Apple envoie ses produits dans les entrepôts européens et les expédie ensuite aux clients européens. C’est à partir de ce moment qu’ils obtiennent le suivi et non avant. C’était la même chose pour les nouveaux iPhone et iPad.

Les nouveaux MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max, ainsi que les AirPods 3 ont été annoncés la semaine dernière lors d’une keynote. La commercialisation aura lieu le 26 octobre, demain donc. Le premier prix pour l’ordinateur portable de 14 pouces est de 2 249 euros. Cela commence à 2 749 euros pour le modèle de 16 pouces. Ils sont disponibles sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez Amazon, la Fnac, Boulanger, Darty et LDLC.

Quant aux AirPods 3, ils coûtent 199 euros. Ils sont disponibles chez Apple, sur Amazon, à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger et chez Cdiscount.