iPhone livré sans chargeur : Apple est poursuivi en Chine

Apple n’inclut plus un chargeur dans la boîte des iPhone et cela dérange des étudiants en Chine qui ont décidé d’attaquer le fabricant. Ils estiment qu’un tel accessoire devrait être fourni.

Un procès en Chine pour l’absence du chargeur d’iPhone dans la boîte

Ce choix de ne plus proposer un chargeur dans la boîte a commencé l’année dernière avec les iPhone 12. Apple a ensuite fait le nécessaire pour ne plus les inclure avec les autres modèles d’iPhone qui étaient déjà commercialisés. Et sans surprise, cela a continué cette année avec les iPhone 13. Officiellement, Apple dit avoir pris cette décision pour le bien de l’environnement, estimant que beaucoup de personnes avaient déjà un adaptateur secteur à la maison.

Mais des étudiants à Pékin et à Shanghai ont cherché à contester cet argument devant les tribunaux. Ils ont demandé à Apple de fournir un chargeur mural pour un iPhone 12 Pro Max acheté par un étudiant, de payer 100 yuans (13,46 euros) pour rupture de contrat et de couvrir les frais de justice. Lors d’une audience en ligne avec le tribunal de Pékin, l’étudiant a fait valoir que le câble USB-C vers Lightning fourni dans la boîte de l’iPhone 12 n’était pas compatible avec les autres chargeurs du marché. Par conséquent, il dit ne pas avoir été en mesure de charger le téléphone comme annoncé sur le site d’Apple.

Apple ne voit pas de problème

Apple se défend sur le sujet en expliquant que ne plus inclure un chargeur dans la boîte était devenue une pratique courante dans l’industrie. Les étudiants rétorquent que plusieurs constructeurs chinois donnent le choix aux clients, qui peuvent avoir ou non l’adaptateur secteur. D’autre part, les jeunes jugent qu’Apple utilise l’argument de l’environnement pour mettre en avant ses chargeurs MagSafe.

De nombreux internautes chinois ont exprimé leur soutien aux étudiants pour avoir défendu les intérêts des consommateurs. Certains ont déclaré avoir été contraints d’acheter de nouveaux chargeurs lors de la mise à niveau vers un iPhone 12, mais d’autres craignent qu’Apple ne répercute les coûts sur les consommateurs si on lui demandait de distribuer des chargeurs.

Il y a déjà eu une affaire similaire au Brésil. L’agence brésilienne de protection des consommateurs a infligé à Apple une amende de deux millions de dollars pour la vente d’iPhone 12 sans chargeur.