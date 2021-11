Apple préparerait un iPad mini 7 qui aurait la particularité d’avoir un écran ProMotion, c’est-à-dire un affichage adaptatif pouvant monter jusqu’à 120 Hz. Cela pourrait avoir un lien avec les problèmes d’écran de la tablette existante.

L’iPad mini 6, disponible depuis quelques semaines, a un effet élastique au niveau de l’écran. Cela se voit surtout quand on tient la tablette en mode portrait et qu’on défile progressivement. Étant donné que les écrans LCD se rafraîchissent ligne par ligne, il existe un léger délai entre le rafraîchissement des lignes du haut et celui des lignes du bas. Bien que ce comportement soit courant pour les écrans LCD, il peut sembler plus évident lorsqu’il est observé sur l’iPad mini. D’ailleurs, Apple a récemment réagi en estimant que cet effet avec l’iPad mini 6 est normal.

C’est là qu’interviendrait cet iPad mini 7 avec un écran ProMotion de 120 Hz, contre 60 Hz pour le modèle existant. ProMotion est déjà une réalité sur les iPad Pro et ce modèle a en réalité le problème de défilement. Mais c’est à peine perceptible grâce à l’affichage de 120 Hz. Apple pourrait donc proposer la même expérience sur sa plus petite tablette de 8,3 pouces. Ce serait assez surprenant en tout cas, l’affichage de 120 Hz semble être (pour l’instant du moins) une fonctionnalité sur les produits premium d’Apple.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021