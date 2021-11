Apple Music partage aujourd’hui son top 100 des musiques les plus écoutées en 2021 en France et les autres pays. Il y a également un top 100 pour le monde entier. On peut voir une différence entre l’Hexagone et le monde.

Le classement d’Apple Music pour 2021

En France, la musique la plus écoutée sur Apple Music en 2021 fut La kiffance du rappeur marseillais Naps. Il y a ensuite un autre rappeur marseillais, à savoir Jul et d’autres pour le titre Bande organisée. Le podium se boucle encore sur du rap avec Tout en Gucci de Ninho. De manière générale, il y a beaucoup de rap dans le classement français.

À l’échelle mondiale, la musique la plus écoutée est Dynamite du groupe BTS. On retrouve ensuite drivers licence d’Olivia Rodrigo et positions d’Ariana Grande.

Apple Music partage également un top 100 des chansons pour lesquelles les utilisateurs ont le plus consulté les paroles. On retrouve drivers licence et good 4 u d’Olivia Rodrigo, et Dried Flower par Yuuri sur le podium. Il y a par ailleurs un top 100 pour les morceaux les plus Shazamés. Le podium comprend Astronaut In The Ocean de Masked Wolf, Save Your Tears de The Weeknd et Bad Habits d’Ed Sheehan. Enfin, on a le droit à un top 100 fitness. Le podium regroupe Head & Heart de Joel Corry, Post Malone de Sam Feldt et Levitating de Dua Lipa.

Pour rappel, nous avons eu le droit ce matin aux Apple Music Awards. La liste des vainqueurs est à retrouver sur cet article.