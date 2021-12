La diva de la pop est de retour. Mariah Carey célèbre Noël dans Mariah’s Christmas: The Magic Continues, un show nettement plus court que le précédent Mariah Carey’s Magical Christmas Special puisque tout est bouclé en à peine 18 petites minutes ! Pour autant, les paillettes et les strass sont bien de sortie, ainsi que les guests de marque, à l’instar de Khalid et Kirk Franklin.

C’est bien entendu sirupeux à souhait, mais c’est aussi exactement le type de programme que l’on aime regarder durant la période des fêtes, sans trop savoir pourquoi d’ailleurs. La chanteuse américaine profite de ce mini-spectacle pour interprète son nouveau single, Fall in Love at Christmas (bien moins réussi si vous voulez mon avis que son génial All I Wish for Christmas is You). On note aussi qu’à partir de la moitié du show, le célèbre Zane Lowe (l’un des cadres d’Apple Music) interroge Mariah Carey sur ses moments préférés lors des fêtes de fin d’année, une interview qui occupe tout de même plus du tiers de la durée totale du show.