En plus de présenter cinq Mac, Apple dévoilera trois nouveaux iPad en 2022 selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Il est question d’un iPad Pro, d’un iPad Air 5 et d’un iPad 10.

Au moins trois nouveaux iPad pour 2022

Le nouvel iPad Pro pour 2022 proposerait le support de la charge sans fil, en plus d’avoir un nouveau design. Il s’était dit il y a quelques mois que la tablette supporterait également la charge sans fil inversée et aurait un dos en verre. Ainsi, il serait possible de poser une paire d’AirPods sur le dos de l’iPad pour que le second charge le premier. Techniquement, la tablette pourrait charger n’importe quel produit compatible avec la charge sans fil et pas seulement les AirPods.

Pour l’iPad 10, ce n’est pas vraiment une surprise. Apple propose chaque année une nouvelle version de sa tablette d’entrée de gamme et cela va continuer en 2022. Malheureusement, il n’y a pas d’information concernant les nouveautés. L’iPad 9 de 2021 a été une mise à niveau plutôt légère par rapport au modèle précédent.

Enfin, l’iPad Air 5 doit voir le jour en 2022. Là aussi, les détails sont légers. Une rumeur avait annoncé que ce modèle aurait le droit à un écran OLED de Samsung. Mais les plans ont visiblement changé, puisqu’il y aurait toujours un écran LCD.