C’est au tour de l’Australie d’avoir les toutes nouvelles cartes au sein de l’application Plans d’Apple. Cela permet de profiter d’une couverture routière plus détaillée, d’une navigation améliorée, de points de repère en 3D, de vues améliorées des parcs, bâtiments, aéroports, centres commerciaux et plus encore.

De nouvelles cartes pour Apple Plans en Australie

Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, déclare :

Apple Plans est le meilleur moyen d’explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant votre vie privée. Nous sommes ravis d’offrir cette expérience à encore plus d’utilisateurs avec le déploiement d’aujourd’hui en Australie. La carte a été entièrement repensée, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut offrir, comme Look Around, partager l’heure d’arrivée prévue, etc. Il est désormais plus facile que jamais pour les utilisateurs de trouver les lieux qu’ils aiment et de se rendre là où ils vont.

Il est possible de profiter dès maintenant des nouvelles cartes en Australie via l’application Plans d’Apple. C’est disponible sur les différents supports, à savoir l’iPhone, l’iPad et le Mac.

Apple a amélioré les cartes dans plusieurs pays. Il y a notamment eu les États-Unis, le Canada, le Royaume-Un et l’Irlande, l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Comme nous pouvons le voir, la France doit toujours se contenter des anciennes cartes. Il faut espérer que l’Hexagone pourra rapidement profiter des améliorations.