Un document d'Apple évoque le PS Now de Sony sur iOS et Android

Le PlayStation Now était en préparation pour faire ses débuts sur iOS et sur Android, comme l’a révélé un document interne d’Apple qui a été relayé lors du procès avec Epic Games et qui a été récemment déniché par The Verge.

Le PS Now aurait dû arriver sur mobile

Apple n’a pas évoqué le PlayStation Now par son nom, mais sa description ne fait aucun doute. Le document parle d’une « extension mobile d’un service de streaming existant pour les utilisateurs de PlayStation, donnant accès à plus de 450 jeux PS3 pour commencer, puis à des jeux PS4 ». C’est très exactement à quoi correspond le service.

Le document date de 2017. Il est fort possible qu’Apple y ait fait allusion en interne pendant qu’il préparait Apple Arcade. Ce dernier coûte 4,99€/mois et permet de jouer à plein de jeux. Il faut toutefois les télécharger, jouer en streaming n’est pas possible. Apple Arcade a vu le jour en 2019.

À date, le PlayStation Now permet de jouer aux jeux PS2, PS3 et PS4 sur PS4, PS5 et les PC Windows. En revanche, il n’y a pas de disponibilité ni sur iOS ni sur Android. Il n’y a pas non plus une disponibilité pour les personnes qui ont un Mac.

La raison exacte derrière l’abandon du service pour iOS et Android n’est pas communiquée. Mais il est possible que Sony n’ait pas voulu confronter Apple avec ses règles drastiques au niveau de l’App Store pour ce qui est du cloud gaming.

Aux dernières nouvelles, Sony prépare Spartacus, un concurrent du Xbox Game Pass. L’idée serait de fusionner le PlayStation Now et le PlayStation Plus. Il n’est pour l’instant pas précisé si cette offre sera disponible sur mobile. Mais si c’est le cas, alors Sony devra probablement faire comment Microsoft (xCloud) et Google (Stadia) en passant par Safari pour éviter les règles de l’App Store.