Apple a diffusé pendant son JT de 20 heures un reportage à l’Apple Park annoncé comme étant « exclusif ». Le reportage de quatre minutes ne révèle finalement rien de particulier, il n’y a aucun scoop.

Pas de nouveauté avec le reportage de TF1 à l’Apple Park

L’Apple Park est présenté comme « l’un des lieux les plus secrets de la planète et l’un des plus impressionnants ». La vidéo commence par un aperçu général du quartier général d’Apple avec quelques données (coût de 5 milliards de dollars, 12 000 employés, idée de Steve Jobs avant sa mort).

Le journaliste Yani Khezzar de TF1 note que « la culture du secret se ressent à chaque instant ». Il explique qu’Apple refuse plusieurs accès et il faut à chaque fois négocier pour filmer tel ou tel lieu.

Nous avons ensuite le droit à une intervention de Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial. Il dit que Steve Jobs « voulait créer l’immeuble de bureau du futur. Il voulait un endroit où les gens sortent du bureau, où ils se rencontrent par hasard et collaborent et échangent leurs idées. Donc il voulait que ce soit un lieu où l’on marche ».

Pas d’interview de Tim Cook…

Sumbul Desai, la vice-présidente d’Apple chargée de la santé, intervient ensuite. Elle indique que l’objectif d’Apple est « de fournir des données qui soient utiles aux utilisateurs et aussi à leur médecin ». Elle assure que le fabricant « ne veut pas remplacer cette relation docteur-patient, mais on veut l’améliorer ». Elle précise que les données restent sur l’appareil, Apple ne les collecte pas.

Le dernier point du reportage de TF1 à l’Apple Park touche l’écologie et l’environnement, avec notamment une production plus verte en utilisant 100% d’énergie renouvelable. « C’est ce que nos clients attendent », déclare Lisa Jackson, la vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement et des initiatives sociales. « Et pour nous, cela veut dire être plus attentif aux matériaux que nous utilisons ».

Un scoop… qui n’en est pas

Enfin, le reportage se termine avec le journaliste Yani Khezzar qui indique : « d’après nos informations, l’entreprise peaufinerait actuellement des lunettes de réalité augmentée. On parle aussi d’une voiture électrique entièrement autonome qui pourrait voir le jour d’ici quelques années ». C’est tout sauf un scoop, aussi bien les lunettes que l’Apple Car font parler d’eux depuis un bon moment.

Le reportage est disponible ci-dessous :