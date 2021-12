Nous sommes le 24 décembre, c’est la veille de Noël et des employés Apple ont décidé de faire grève. Ils pointent du doigt les conditions de travail et réclament des changements.

Calling all Apple workers and patrons!

Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.

Strike funds are available for participants: https://t.co/xYESzWc196.

Don't cross the picket line.#AppleWalkout 🖤✊ pic.twitter.com/U9OexqTLv9

— Apple Together (@AppleLaborers) December 23, 2021