On en sait un peu plus sur les coulisses du deal à 275 milliards de dollars passé entre Apple et la Chine. Le site The Information nous apprend en effet que l’accord relativement récent signé entre Luxshare et Apple serait l’une des conditions de ce deal, l’objectif final de Pékin étant de diminuer la dépendance d’Apple à Foxconn (entreprise taiwanaise) tout en favorisant des entreprises chinoises. De fait, Luxshare est devenu l’un des principaux fournisseurs d’Apple et gère désormais le gros de la production d’AirPods.

The Information affirme en outre qu’en « pactisant » avec le gouvernement chinois, Apple vise à la fois une baisse de ses coûts de production tout en s’assurant de la bienveillance de Pékin. Le volet « accord de non agression » du deal apparait d’autant plus important que de nouvelles tensions commerciales et géostratégiques perturbent aujourd’hui les relations sino-américaines. Dans ce contexte tendu, la Chine ne peut plus se servir d’Apple comme un moyen de pression ou de représailles économiques.