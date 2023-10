Tim Cook poursuit son marathon en Chine. Après un petit détour par un tournoi de jeu vidéo (Honor of Kings de Tencent), un passage éclair dans un Apple Store local et une petite discussion avec le Ministre chinois du commerce Wang Wentao, le CEO d’Apple a visité une unité de production exploitée par Luxshare Precision Industry Co, l’assembleur des AirPods et des iPhone 15. Cette unité de production basée dans la province du Zhejiang fabrique exclusivement des casques XR Apple Vision Pro, dont la commercialisation devrait démarrer en début d’année prochaine.

Cette visite du patron d’Apple marque aussi la progression rapide de Luxshare dans la supply chain de Cupertino. Que l’assembleur des AirPods soit aujourd’hui en charge de l’appareil d’Apple technologiquement le plus avancé en dit long sur la montée en puissance du fournisseur chinois. Tim Cook semble aussi indiquer par cette visite que malgré les efforts pour délocaliser une partie de sa supply chain chinoise, Apple reste bel et bien lié aux fournisseurs chinois et qu’il n’est pas (encore) question de couper tous les ponts logistiques avec Pékin.