Apple Watch et santé : pas de nouveautés majeures avant plusieurs années

Il va falloir être patient pour avoir des nouveautés majeures au niveau des capteurs santé de l’Apple Watch. Selon Mark Gurman de Bloomberg, leur arrivée ne se fera pas avant plusieurs années.

Apple travaille actuellement sur trois grosses nouveautés pour la partie santé de son Apple Watch. La première est un capteur pour mesurer la température de la peau. Les premières rumeurs évoquaient un lancement avec l’Apple Watch Series 7, mais cela ne s’est pas matérialisé comme nous pouvons le voir. On peut donc éventuellement s’attendre à l’avoir avec l’Apple Watch Series 8 en 2022. Mais là encore, rien n’est sûr. Le développement aurait ralenti ces derniers temps, ce qui n’assure pas une disponibilité pour cette année.

La deuxième fonctionnalité en cours de développement est un capteur de pression artérielle. Celui-ci ne serait pas prêt avant deux ou trois ans. Enfin, le troisième capteur est un glucomètre afin de relever le taux de sucre dans le sang. Pour le coup, ce serait encore plus long : l’arrivée se ferait seulement au cours de la seconde partie de la décennie.

Il y avait déjà eu des fuites suggérant que les nouveautés en rapport avec la santé seraient plus que légères avec l’Apple Watch Series 8. Le seul élément notable serait la capacité à détecter les tendances avancées de sommeil et l’apnée du sommeil.

Si on met la santé de côté, les rumeurs parlent non pas de deux mais de trois Apple Watch pour 2022. Il y aurait l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2 et une nouvelle montre « robuste » orientée vers les sportifs.