Quatre iPhone 14 doivent voir le jour en septembre 2022 et ils devraient avoir des points communs au niveau de l’écran avec le même taux d’affichage et la même quantité de RAM.

Des caractéristiques similaires entre les iPhone 14 non-Pro et Pro

Si l’on en croit l’analyste Jeff Pu, les iPhone 14, « iPhone 14 Max », iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max auront tous les quatre un écran ProMotion avec un taux d’affichage jusqu’à 120 Hz. L’écran ProMotion a été l’une des nouveautés des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Les iPhone 13 et iPhone 13 mini sont restés avec un affichage de 60 Hz. Apple mettrait tous les modèles au même niveau en 2022.

Il est également question de RAM. Jeff Pu avait auparavant parlé de 8 Go de RAM pour les modèles Pro. Mais après avoir récemment fait une vérification au niveau des chaînes de production, l’analyste parle de 6 Go de RAM pour là encore tous les iPhone 14. En comparaison, les iPhone 13 et iPhone 13 mini ont 4 Go de RAM et les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ont 6 Go de RAM.

Dans la foulée, Jeff Pu évoque un capteur photo principal de 48 mégapixels. Il rejoint ainsi les informations déjà partagées par Ming-Chi Kuo et le cabinet TrendForce. En revanche, il surprend en annonçant que les iPhone 14 et « iPhone 14 Max » débuteraient avec 64 Go de stockage. Ce serait un retour en arrière puisque les iPhone 13 commencent avec 128 Go. Il annonce dans le même temps que les deux modèles Pro débuteraient avec 256 Go.