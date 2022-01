En plus de publier deux publicités pour les iPhone 13 vantant l’autonomie et la résistance, Apple a mis en ligne un court-métrage tourné à l’iPhone 13 Pro à l’occasion du Nouvel An chinois.

Le film raconte l’histoire d’un père, d’un fils et d’un village oublié avec un rêve hors du commun, selon les dires d’Apple. Il a été créé par le réalisateur Zhang Meng pour célébrer le Nouvel An chinois, qui sera cette fois l’année du tigre. La vidéo dure un peu plus de 23 minutes et dispose de sous-titres (uniquement en anglais) sachant que les personnes à l’écran parlent mandarin.

Le Nouvel An chinois aura lieu le 1er février 2022. Et comme chaque année, cela représente un moment important avec notamment la fête du printemps. Celle-ci marque le début des festivités qui se déroulent sur 15 jours et qui s’achèvent avec la fête des lanternes.

Apple a mis en vente une édition spéciale des AirPods Pro en Chine. On y retrouve emoji tigre gravé sur le boîtier de charge, ainsi que sur l’emballage des écouteurs. En complément, Apple a offert aux clients qui achètent ces AirPods Pro un ensemble de 12 enveloppes rouges présentant chaque signe animal de l’astrologie chinoise sous forme d’emoji. C’est une tradition en Chine où une enveloppe rouge est donnée à un proche avec généralement de l’argent à l’intérieur.

Dans le même temps, Apple a proposé une édition spéciale des écouteurs Beats Studio Buds, là encore en rapport avec l’année du tigre.