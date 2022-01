Apple propose aujourd’hui la mise à jour 15.3 pour le HomePod et le HomePod mini. Elle va surtout intéresser les utilisateurs en Inde et en Italie, bien que les autres profitent des corrections de bugs.

Disponibilité de la mise à jour 15.3 pour le HomePod

Selon Apple, la mise à jour 15.3 pour le HomePod ajoute la prise en charge de la reconnaissance vocale de Siri pour un maximum de six utilisateurs dans un foyer en anglais (Inde) et en italien (Italie). Cette mise à jour comprend également des améliorations des performances et de la stabilité, mais il n’y a pas plus d’informations à ce sujet.

Pour rappel, la version 15.2 avait notamment été l’occasion d’avoir Apple Music Voice, une offre moins chère du service de streaming musical d’Apple qui se contrôle uniquement à la voix.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 15.3, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version.

Apple a également proposé des mises à jour logicielles pour ses autres appareils. Il y a iOS 15.3 pour iPhone, iPadOS 15.3 pour iPad, ainsi que macOS 12.2 pour Mac et enfin watchOS 8.4 pour Apple Watch et tvOS 15.3 pour Apple TV.