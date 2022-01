Apple s'intéresse au métavers et "investit en conséquence", dit Tim Cook

Le métavers est un domaine qui intéresse Apple. Tim Cook, le patron du fabricant, a répondu à une question lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers du premier trimestre de l’année fiscale 2022.

Une analyste, Katy Huberty, a demandé à Tim Cook si Apple voyait des opportunités avec le métavers et son rôle dans ce domaine. Le dirigeant a répondu :

Eh bien, c’est une question large, mais nous sommes une entreprise dans le domaine de l’innovation, donc nous explorons toujours les technologies nouvelles et émergentes, et j’ai longuement parlé de l’intérêt que nous portons à ces technologies en ce moment. Nous avons plus de 14 000 applications avec ARKit dans l’App Store qui offrent aujourd’hui des expériences de réalité augmentée incroyables à des millions de personnes. Nous voyons donc beaucoup de potentiel dans cet espace et nous investissons en conséquence.