Des personnes ont modifié des AirTags pour désactiver le haut-parleur et ainsi rendre le traqueur silencieux. Cela inquiète certaines personnes au vu des actions possibles.

Des AirTags silencieux sont en vente

Les AirTags modifiés pour les rendre silencieux sont en vente sur Etsy et eBay. Le fait de retirer le haut-parleur ne permet plus au traqueur d’émettre un son et donc de signaler sa présence. Certains pourraient profiter d’un tel produit pour pister une personne à son insu, sans jamais qu’elle soit prévenue par un son.

L’un des vendeurs sur Etsy a décidé de ne plus vendre l’accessoire. Il explique à PCMag :

L’intention de cette modification était de répondre à plusieurs demandes d’acheteurs intéressés par mon autre produit AirTag, qui souhaitaient installer un AirTag sur leurs vélos, animaux domestiques et outils électriques. Ces demandes m’ont amené à le mettre en vente sur Etsy, mais sans grand succès. La grande majorité des ventes affichées sur mon profil Etsy sont des ventes de mon AirTag mince modifié, conçu pour se glisser discrètement dans un sac à main ou un portefeuille.

Un vendeur d’eBay a déclaré que le but du AirTag silencieux était de s’assurer qu’il « ne continue pas à émettre des bips lorsqu’il est loin de vous », par exemple « s’il est laissé dans une voiture ou un vélo ou chez un membre de la famille ». L’AirTag silencieux est censé également « réduire le risque qu’un voleur soit informé de son emplacement caché ». À l’heure actuelle, le traqueur d’objets d’Apple commence à émettre un son entre 8 et 24 heures après avoir été séparé de son propriétaire pour signaler son emplacement.

Eva Galperin, directrice de la cybersécurité chez l’Electronic Frontier Foundation (EFF), a fait part sur Twitter de son inquiétude concernant le marché des AirTags modifiés dont le haut-parleur est désactivé. Elle ajoute : « Tout objet qui permet d’attraper un voleur de cette manière est également un outil parfait pour la traque. C’est pourquoi Apple en fait la publicité en tant qu’outils de traque des objets perdus et non des objets volés ».

Apple a récemment publié un guide pour les utilisateurs, justement en rapport avec les AirTags et la confidentialité. Cela fait suite à plusieurs affaires qui sont apparues dans la presse.