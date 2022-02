Et voilà une troisième amende d’un montant de 5 millions d’euros pour Apple aux Pays-Bas. C’est l’autorité de la concurrence locale (ACM) qui l’inflige suite à l’affaire de l’App Store et des paiements alternatifs.

Encore une amende de 5 millions d’euros pour Apple

L’ACM a déclaré qu’elle n’avait toujours pas reçu suffisamment d’informations de la part d’Apple pour pouvoir évaluer si la société s’est correctement conformée à l’ordonnance pour les paiements alternatifs avec les applications de rencontre sur l’App Store aux Pays-Bas. Le régulateur continuera à infliger à Apple une amende de 5 millions d’euros par semaine, jusqu’à un maximum de 50 millions d’euros, jusqu’à ce qu’il constate que la société s’est mise en conformité. Nous en sommes à ce jour à 15 millions d’euros. « L’ACM est déçue par le comportement et les actions d’Apple », a déclaré l’autorité.

La dernière prise de parole d’Apple remonte à quelques jours. Le fabricant a annoncé qu’il prendra une commission de 27% pour toute transaction effectuée avec un paiement alternatif avec les applications de rencontre. En comparaison, la commission est de 30% avec le système de paiement d’Apple. Comme on peut s’en douter, cela dérange plusieurs développeurs.

Dans le même temps, Apple a fait appel de l’ordonnance de l’ACM, en faisant valoir que les systèmes de paiement alternatifs dans l’App Store présentent des risques pour la vie privée et la sécurité des clients. Apple a également déclaré qu’il ne serait pas en mesure d’aider les clients à effectuer des demandes de remboursement, à gérer les abonnements et à résoudre d’autres problèmes rencontrés lors de l’achat de biens et de services numériques par le biais de systèmes alternatifs.