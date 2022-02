Apple a enfin partagé des détails concernant la mise en place des paiements alternatifs sur l’App Store avec les applications de rencontres aux Pays-Bas. La première annonce, qui remonte au mois dernier, était plus que légère. Cela a d’ailleurs valu à Apple une amende de 5 millions d’euros par semaine. Celle-ci devrait maintenant s’arrêter maintenant que les détails sont connus.

Les premiers détails pour les paiements alternatifs avec l’App Store aux Pays-Bas

Apple commence en expliquant que l’économie des applications iOS soutient plus de 184 000 emplois aux Pays-Bas « et nous avons aidé les développeurs néerlandais à accéder aux marchés et aux clients de 175 régions du monde grâce à l’App Store ». Le fabricant assure que ce succès s’explique par la nature même de l’App Store, à savoir un lieu où les utilisateurs ont confiance pour acheter des biens et services numériques.

Mais voilà, l’Autorité de la concurrence aux Pays-Bas a récemment forcé Apple à autoriser les paiements alternatifs avec les applications de rencontres. « Ces changements compromettront l’expérience des utilisateurs et créeront de nouvelles menaces pour leur vie privée et la sécurité des données », martèle une nouvelle fois Apple. Le groupe fait savoir qu’il a fait appel de la décision. Mais il est pour l’instant dans l’obligation de la respecter, quitte à l’annuler s’il gagne en appel.

Comment ça fonctionne ?

Les développeurs néerlandais qui veulent continuer à utiliser le système de paiement d’Apple (avec la commission jusqu’à 30%) peuvent toujours le faire. Dans ce cas, ils n’ont rien à modifier par rapport à ce qu’ils faisaient jusqu’à présent. Pour ceux qui veulent basculer sur les paiements alternatifs, il faut faire une demande auprès d’Apple et choisir soit un paiement alternatif dans l’application, soit un lien vers un site externe pour effectuer le paiement. Les développeurs obtiendront alors un droit pour vendre des services par le biais de l’un des systèmes. Aussi, les développeurs doivent fournir une version spécifique de leurs applications en cas de paiements alternatifs. Elle sera différente de celle distribuée dans les autres pays. Toute la documentation est à retrouver sur cette page.

Autre détail important : la commission. Apple annonce qu’il prendra tout de même une commission avec les paiements alternatifs. Ce sera 27%, au lieu de 30% avec son système natif.

Apple répète par ailleurs que les développeurs qui choisissent de proposer les paiements alternatifs avec leurs applications doivent comprendre qu’ils n’auront pas accès à certaines fonctionnalités de l’App Store. Par exemple, Apple ne sera pas en mesure d’aider les utilisateurs pour les remboursements, l’historique des achats, la gestion des abonnements et les autres problèmes rencontrés. « Vous serez chargé de traiter ces soucis avec les clients », prévient Apple.