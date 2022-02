Un recours collectif est né suite à une attaque en justice d’un Américain, Christopher Bryan, qui accuse Apple de vendre l’iPad mini 6 avec l’écran à défilement « élastique ».

Pour cet Américain résident dans le Colorado, Apple commercialise et vend frauduleusement l’iPad mini 6 alors que le groupe est au courant d’un défaut au niveau de l’écran de l’appareil. La plainte, déposée auprès du tribunal de district de Californie du Nord et consultée par MacRumors, allègue qu’Apple est au courant du défaut, mais ne change rien pour autant.

En septembre dernier, des utilisateurs ont remarqué un effet élastique au niveau de l’écran de la tablette. Le texte apparaît de manière irrégulière lors du défilement en mode portrait. Plus précisément, le texte sur le côté gauche de l’écran semble être légèrement en retard par rapport au texte sur le côté droit de l’écran lors du défilement. Voici ce que cela donne en vidéo :

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021