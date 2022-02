Apple propose aujourd’hui la mise à jour iOS 15.3.1 (build 19D52) pour iPhone et iPadOS 15.3.1 pour iPad. Elle arrive deux semaines après la version finale d’iOS 15.3 et vient seulement corriger des bugs.

Disponibilité d’iOS 15.3.1 sur iPhone et iPad

Selon les dires d’Apple, iOS 15.3.1 apporte d’importants correctifs de sécurité et corrige un problème pouvant entrainer l’absence de réponses des plages braille. Une mise à jour mineure donc, mais qui sera importante pour tous ceux qui ont besoin de l’accessibilité et plus exactement des plages braille.

Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez lancer le téléchargement d’iOS 15.3.1 sur votre appareil avant d’opérer à l’installation.

Pour rappel, la prochaine version est iOS 15.4, elle est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Pour le coup, cette version apporte plusieurs nouveautés, dont la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque et Commande universelle (Universal Control).

Et watchOS 8.4.2 pour l’Apple Watch

Dans le même temps, Apple propose watchOS 8.4.2 (build 19S553) sur l’Apple Watch. Elle arrive deux semaines après la sortie de watchOS 8.4 et une bonne semaine après watchOS 8.4.1. La nouvelle version vient corriger des bugs et améliorer l’usage général, sans plus de précision.

Pour mettre à jour, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone lié à la montre. Rendez-vous dans la section « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez lancer le téléchargement de watchOS 8.4.2.