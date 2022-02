Apple rend aujourd’hui disponible la deuxième bêta publique d’iOS 15.4 sur iPhone et d’iPadOS 15.4 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Deuxième bêta publique pour iOS 15.4

Cette deuxième bêta d’iOS 15.4 est notamment l’occasion d’accueillir Tap to Pay. Il s’agit d’une fonctionnalité annoncée hier par Apple qui transforme l’iPhone en terminal de paiement (TPE). Les commerçants pourront ainsi utiliser leur iPhone pour accepter les paiements des clients via Apple Pay ou les cartes bancaires grâce au paiement sans contact. Mais attention : la bêta d’iOS 15.4 inclut seulement les composants nécessaires à Tap to Pay, il reste encore du travail pour avoir les plateformes qui supportent le système.

D’autre part, la nouvelle bêta corrige un bug où certains iPhone ont enregistré des interactions avec Siri et les ont envoyées à Apple, alors que les utilisateurs avaient spécifiquement demandé à ce que de tels enregistrements n’aient pas lieu. Pour rappel, la première bêta a été l’occasion d’avoir l’usage de Face ID avec un masque et Commande universelle (Universal Control).

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si ce n’est pas le cas et vous êtes intéressé, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple et laissez-vous guider.

À noter qu’Apple propose également la deuxième bêta publique de macOS 12.3. La version équivalente pour les développeurs est sortie hier. Elle corrige le bug de l’autonomie en lien avec le Bluetooth.