Petit rappel : le DoJ a attaqué Google en justice au mois d’octobre 2020 pour des infractions supposés à la législation antitrust. Le département américain à la justice accuse Google de nuire à la concurrence afin d’imposer son moteur de recherche, notamment en versant chaque année à Apple des milliards de dollars pour que Google Search soit le moteur par défaut sous iOS (en 2021, Google aurait ainsi versé 15 milliards de dollars à Apple). En outre, la firme de Mountain View utiliserait la même stratégie avec des fabricants de mobiles Android.

Afin de disposer de toutes les informations nécessaires, la justice vient d’annoncer qu’elle souhaiter faire témoigner à la barre la plupart des dirigeants d’Apple (Senior Vice President et Vice President donc). Rien n’a filtré concernant les questions qui seront posées aux dirigeants d’Apple. On note que parallèlement à l’action en justice du DoJ, une class action antitrust (plainte en recours collectif) a été déposée au mois de janvier 2022 qui cible à son tour le deal financier passé entre Apple et Google. Les plaignants estiment qu’à cause de cette « entente », Apple a enterré son propre projet de moteur de recherche qui était pourtant en cours de développement.