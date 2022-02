Apple Music propose l’audio spatial depuis juin 2021 et le succès est au rendez-vous. Selon Apple, le nombre d’écoutes ne cesse d’augmenter au fil des mois et c’est un argument pour attirer davantage d’utilisateurs.

Un succès pour l’audio spatial sur Apple Music

Apple a indiqué à Billboard que la plupart des abonnés à Apple Music ont au moins écouté une musique avec l’audio spatial/Dolby Atmos et le nombre de personnes dans cette situation a augmenté de 50% depuis septembre. Les écoutes de titres avec l’audio spatial ont également quadruplé depuis septembre, et le catalogue s’est rapidement développé, se multipliant par sept depuis que le système est devenu disponible.

Depuis le début de l’année, 37% des 10 premières chansons du classement mondial Daily Top 100 d’Apple Music sont disponibles avec l’audio spatial et 42% des 100 premières chansons sur la plateforme de streaming aux États-Unis aujourd’hui sont disponibles avec l’audio spatial. En outre, 40% des plus grandes nouveautés sur Apple Music depuis septembre sont disponibles avec l’audio spatial selon Apple.

De nouvelles écoutes

Des exemples précis sont également partagés. Par exemple, l’album Starboy de The Weeknd qui a vu le jour en 2016 a connu une nouvelle version optimisée pour l’audio spatial. Apple dit que les premières écoutes des utilisateurs ont augmenté de 20% au cours des huit semaines qui ont suivi la sortie par rapport aux huit semaines précédentes. L’histoire fut similaire pour la nouvelle sortie de When We All Fall Asleep, Where Do We Go, l’album de Billie Eilish. Il y a également eu des hausses pour les nouvelles sorties de Hollywood’s Bleeding de Post Malone (+40%) et Lover de Taylor Swift (+50%).

Il n’y a pas que les nouveautés. En effet, la chanson Here Comes the Sun des Beatles a vu le nombre de ses premiers auditeurs augmenter de 50% avec l’arrivée de l’audio spatial. Ensuite, 40% de ces utilisateurs ont continué à écouter d’autres morceaux du groupe.

Le Lossless est moins important

« Nous constatons une augmentation considérable du fond de catalogue des artistes, car ils réengagent leurs fans avec une nouvelle façon d’écouter la musique », déclare Rachel Newman, responsable mondiale de l’éditorial et du contenu chez Apple Music. Les écoutes des morceaux avec l’audio spatial sur les playlists éditoriales d’Apple Music ont augmenté de 125% depuis le lancement de cette fonctionnalité, ajoute la responsable. « Le nombre de studios est maintenant exponentiel par rapport à notre lancement », précise-t-elle.

Dans le même temps, Apple Music reconnaît que l’audio spatial est plus important que le Lossless, à savoir l’audio sans perte. Mais Oliver Schusser, le vice-président d’Apple Music et de Beats, note à juste titre qu’il faut le matériel adéquat pour réellement entendre une différence. C’est pour cela que le service préfère miser sur l’audio spatial. « Nous avons dit que nous aimerions avoir une fonctionnalité pour le marché de masse qui fonctionne sur presque tous les appareils et où les gens remarquent une différence », dit le dirigeant. Il assure au passage que les données pour l’audio spatial dépassent les attentes d’Apple Music.