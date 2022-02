Il faudra attendre le 10 juillet 2023 pour avoir le début du procès opposant Apple à Ericsson. Il aura lieu un mois après le procès opposant… Ericsson à Apple. Les deux groupes s’attaquent respectivement.

Deux affaires à un mois d’intervalle

Dans le premier cas avec le procès en juin 2023, Ericsson accuse Apple de violation de brevet pour les puces 5G utilisées dans les derniers iPhone. Le fabricant d’iPhone a répondu à la société suédoise en contre-attaquant avec sa propre plainte, l’accusant de violer des brevets qui lui sont propres. Autant dire que les avocats des deux entreprises vont devoir être en forme pour assurer deux procès en peu de temps avec le même adversaire.

C’est le juge américain James Rodney Gilstrap qui a décidé aussi bien de la date de juin 2023 pour le premier procès que de la date de juillet pour la seconde affaire. Toute cette histoire n’est en tout cas pas vraiment une bonne nouvelle pour Apple.

Tout d’abord, l’entreprise de Tim Cook a tenté de faire annuler la plainte d’Ericsson et voulait organiser une conférence de gestion dans le cadre de ses efforts pour y parvenir. Le fait que les deux affaires soient programmées pour l’année prochaine, afin de donner aux deux parties le temps de se préparer à une véritable bataille judiciaire, rend cette tentative peu probable. Une conférence préalable au procès aura lieu en mars, mais il semble que ce soit pour se mettre d’accord sur les questions de procédure et non pour entendre une motion de rejet.

De plus, Ericsson a fait quelques progrès dans sa propre tentative de faire imposer une interdiction d’importation en ce qui concerne la violation présumée de brevet par Apple. En retour, Apple cherche à bloquer des produits en lien avec l’infrastructure d’Ericsson. La bataille judiciaire ne fait que commencer.