Prochainement, les Apple Store pourront réparer Face ID sans pour autant devoir changer complètent l’iPhone, avec le coût qui devrait être de 179 euros en France.

Des détails et un prix pour la réparation de Face ID

Ce prix de 179 euros pour faire réparer Face ID sur iPhone en Apple Store est plus avantageux que la formule actuelle. Celle-ci, qui oblige de changer le téléphone au complet, est facturée entre 400 et 600 euros selon le modèle. Il est certain que le portefeuille va apprécier le changement.

Cette nouveauté, qui sera bientôt en place, concernera tous les iPhone ayant Face ID, sauf l’iPhone X. Selon iGen, Apple a fait en sorte avec ce modèle (qui fut le premier à avoir Face ID) que les réparateurs non agréés ne puissent toucher à ce composant, celui-ci étant muni du même numéro de série que la carte logique du téléphone. L’un ne peut donc être séparé de l’autre pour être remplacé par un autre module.

De plus, les iPhone 13 (quelle que soit la variante) ne seront pas éligibles au départ. Cela s’explique par un manque de pièces. Mais c’est une situation temporaire. En revanche, il n’y aura aucun problème particulier pour les autres modèles.

Apple n’a pas encore donné une date pour la réparation de Face ID sans pour autant changer tout l’iPhone. Les employés en Apple Store attendent simplement le feu vert. Aussi, il est bon de noter que les iPad Pro ne sont pas concernés par cette modification.