Apple a opéré à un changement avec iOS 18.2 et la connexion d’un iPhone ou iPad à un ordinateur. Il est maintenant possible d’utiliser Face ID pour autoriser la connexion.

Depuis iOS 7 en 2013, l’iPhone affiche un pop-up au moment où vous le connectez à un ordinateur via un câble USB. Vous devez autoriser (ou non) la connexion. Si vous validez l’opération, l’iPhone vous demande d’entrer votre code d’accès. C’est une sécurité afin d’empêcher quiconque de prendre votre téléphone et accéder à certaines de vos données depuis un ordinateur.

Avec iOS 18.2, le pop-up pour autoriser la connexion est toujours d’actualité. Par contre, il n’est plus nécessaire d’entrer le code d’accès de votre iPhone. En effet, il suffit d’utiliser Face ID pour donner son feu vert. C’est plus rapide, tout en restant sécurisé.

Pour rappel, iOS 18.2 est disponible en version bêta. Cette version est surtout l’occasion d’avoir des fonctionnalités supplémentaires pour Apple Intelligence, dont l’intégration de ChatGPT, Image Playground pour générer des images, Genmoji pour générer des emojis, Image Wand pour transformer un dessin en une image, intelligence visuelle sur les iPhone 16 et de nouveaux outils de rédaction. Il y a aussi le support du RCS chez Free Mobile et Bouygues Telecom, du nouveau pour le service Localiser et plus encore.

La version finale d’iOS 18.2 sera disponible au mois de décembre.