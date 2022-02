Le fonds souverain de Norvège, qui est actionnaire d’Apple, n’apprécie pas vraiment la rémunération de Tim Cook en 2021, à savoir 99 millions de dollars. En comparaison, ce fut 14,8 millions de dollars en 2020.

Nouvelle critique pour la rémunération de Tim Cook

Le fonds pétrolier norvégien, qui se veut être le plus grand fonds souverain du monde, évalué à 1 300 milliards de dollars, a déclaré qu’il voterait contre Apple en matière de politiques salariales. Le fonds a estimé qu’une partie substantielle de la rémunération annuelle devrait être fournie en actions, avec ces dernières qui devraient être bloquées pendant cinq à dix ans, rapporte le Financial Times. Il indique également que le conseil d’administration « devrait assurer la transparence de la rémunération totale afin d’éviter des résultats inacceptables ». Le groupe votera également contre Apple en ce qui concerne la transparence, le travail forcé, l’audit des droits civils et les divulgations en matière de durabilité.

Cette réaction fait suite à une récente déclaration de l’Institutional Shareholder Services. Ce groupe de conseil aux actionnaires a estimé que la rémunération de Tim Cook pour 2021 a « largement dépassé » celle offerte par des sociétés comparables l’année dernière. Cela fait sept ans qu’ISS ne s’est pas opposé aux rémunérations d’Apple.

Dans le détail, Tim Cook a eu un salaire de 3 millions de dollars, des compensations de 13,87 millions de dollars et surtout 82,35 millions de dollars de stock options, dont 44,8 millions pour ses performances en tant que patron d’Apple en 2021.

La prochaine réunion annuelle des actionnaires se tiendra (virtuellement) le 4 mars prochain. Il sera intéressant de voir si le fonds souverain de Norvège sera le seul à voter contre. Il est toutefois bon de noter que les votes des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants d’Apple sont uniquement consultatifs et n’obligent pas le conseil d’administration de la société à prendre des mesures en conséquence.