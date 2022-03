La réunion d’actionnaires d’Apple, qui se tient une fois par an et qui a une nouvelle fois eu lieu en ligne cette année, n’a pas été de tout repos. En effet, cette réunion est l’occasion de voter. Mais pour l’édition 2022, une majorité d’actionnaires ont voté un projet pour lequel Apple était contre. C’est rare pour le souligner.

Des audits votés par les actionnaires d’Apple

Les actionnaires d’Apple ont approuvé des propositions extérieures recommandant des audits sur l’impact de l’entreprise en matière de droits civils et un rapport public sur son utilisation des clauses de divulgation dans les contrats de travail, marquant ainsi un rare exemple d’investisseurs défiant Apple.

La proposition relative aux audits sur les droits civils s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large visant à obliger les entreprises à déterminer si et comment elles contribuent aux inégalités raciales. « Il est maintenant temps pour Apple de mettre en place un audit tiers honnête sur les droits civils concernant les engagements de l’entreprise en matière d’égalité et d’équité », a déclaré Dieter Waizenegger, directeur exécutif de la société SOC Investment Group, soutenue par les syndicats, selon Bloomberg.

Apple était contre cette idée. Le fabricant juge qu’il fait déjà le nécessaire au niveau de l’égalité. « Les droits civils sont quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous a toujours tenu à cœur », a déclaré Tim Cook lors de la réunion. Et pourtant, les actionnaires ont voté le projet.

La proposition vise à faire la lumière sur les accords d’emploi qui pourraient empêcher les employés de discuter de certains éléments, tels que le harcèlement et la discrimination. Il y a quelques affaires ces derniers mois, dont le mouvement #AppleToo. Pour se défendre, Apple a assuré que ses employés sont déjà autorisés à parler ouvertement des comportements déplacés sur le lieu de travail. L’entreprise a également accepté d’ajouter une clause à ses accords pour mentionner ce point.

Feu vert pour le gros salaire de Tim Cook

D’autre part, les actionnaires ont voté pour maintenir le conseil d’administration d’Apple et ont approuvé le gros salaire de Tim Cook. Celui-ci fut de 99 millions de dollars en 2021. En comparaison, ce fut 14,8 millions de dollars en 2020. Certains actionnaires n’avaient pas hésité à critiquer cette somme avant la réunion.

À l’arrivée, 61% ont voté pour. Cela peut sembler important, mais on notera tout de même une importante baisse par rapport au même vote un an plus tôt. L’année dernière, le salaire avait été approuvé par 95% des actionnaires.