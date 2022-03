Apple a envoyé un message aux développeurs pour les informer que les publicités sont suspendues au niveau de l’App Store en Russie. Cette décision intervient alors que la guerre en Ukraine après l’invasion russe est toujours d’actualité.

Coupure temporaire des publicités sur l’App Store en Russie

« Les publicités de recherche ont été suspendues sur l’App Store en Russie jusqu’à nouvel ordre », indique Apple dans son e-mail aux développeurs. « Toutes les campagnes publicitaires en cours sur l’App Store en Russie ont été mises en attente et aucune nouvelle campagne ne pourra être lancée sur l’App Store en Russie pendant la durée de la suspension », a ajouté le fabricant.

Les publicités s’affichent quand les utilisateurs font une recherche. Par exemple, si on recherche « navigateur » sur l’App Store, on peut voir que le résultat mis en avant est Qwant. Le moteur de recherche, qui propose une application, a ainsi payé une certaine somme à Apple pour être à la première place et ainsi espérer des téléchargements. Ces publicités sont une réalité sur l’App Store français depuis août 2018.

Pour ce qui est de l’App Store en Russie, Apple a pris cette décision quelques jours après avoir annoncé d’autres mesures. La société a cessé les ventes sur place, tout comme elle a arrêté les exportations vers le pays, a retiré les applications des médias russes RT et Sputnik (en dehors de l’App Store russe) et a coupé le trafic en temps réel dans l’application Plans.

Pour l’instant, l’App Store reste disponible en Russie et il est toujours possible de télécharger les applications. C’est à se demander si Apple va décider ou non de complètement couper sa boutique d’applications d’ici les prochains jours. Pour l’instant, cela concerne seulement les publicités.