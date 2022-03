La puce M1 Ultra, annoncée à la keynote d’Apple, va équiper le Mac Studio et un premier benchmark sur Geekbench permet de se faire une idée des performances. Et comme nous pouvons le voir, il y a de la puissance.

Un premier benchmark pour la puce M1 Ultra

Le benchmark nous apprend que le Mac Studio testé avec la puce M1 Ultra a pour identifiant Mac13,2. On retrouve les 20 cœurs du processeur, avec 16 cœurs performants (ayant une cadence de 3,22 GHz) et 4 cœurs économes. Le modèle comprendre également 128 Go de RAM.

Au test avec un cœur, le Mac Studio obtient le score de 1 793. On passe à 24 055 avec tous les cœurs. En comparaison, le Mac Pro le plus haut de gamme, équipé d’un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs, a un score de 1 152 avec un cœur et de 19 951 avec tous les cœurs. Cela signifie que la M1 Ultra est 21% plus rapide dans ce test en ce qui concerne les performances avec tous les cœurs. En ce qui concerne les performances avec un seul cœur, la nouvelle puce d’Apple est 56% plus rapide que le Mac Pro à 28 cœurs.

Pour information, le Mac Pro avec cette configuration coûte 14 549 euros sur l’Apple Store en ligne. Dans le cas du Mac Studio testé ici, le prix est de 5 289 euros. Il est vrai que le processeur du Mac Pro a quelques années (il date de 2019), mais il s’agit en attendant du Mac Pro le plus haut de gamme vendu par Apple. Un autre, avec l’Apple Silicon, arrivera plus tard, comme l’a testé hier Apple à la fin de sa keynote.

En parlant de la keynote, Apple a indiqué que la puce M1 Ultra était 60% plus rapide que le Mac Pro à 28 cœurs. Le fabricant faisait probablement référence au test avec un cœur étant le score obtenu au benchmark.